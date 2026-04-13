Gee Bee Boxing 2026 | Italia straordinaria a Helsinki con 1 oro 4 argenti e 3 bronzi Vettore campione nei 75 kg

A Helsinki si è conclusa la 44ª edizione del torneo di boxe Gee Bee Boxing 2026, con la partecipazione di atleti italiani che hanno ottenuto un totale di otto medaglie. L’Italia si è distinta con un oro, quattro argenti e tre bronzi, portando a casa un medagliere molto consistente. Tra i vincitori, il campione nei 75 kg si è distinto come uno dei protagonisti principali della competizione.

Alla 44ª edizione del prestigioso torneo finlandese gli azzurri conquistano un medagliere ricchissimo. Vettore batte il svizzero Huber 5-0 in finale, quattro argenti per Bouraouia, Mosetti, Sarsilli e Ghilarducci. Bronzo per Vescovini e Muzzi Si chiude con un bottino straordinario la spedizione italiana alla 44ª edizione del Gee Bee Boxing Tournament di Helsinki. Alla Helsinki Sports Hall, uno dei palcoscenici più prestigiosi del pugilato internazionale, gli azzurri hanno conquistato 1 oro, 4 argenti e 3 bronzi, in una delle migliori prestazioni collettive della storia recente dell’ITA Boxing in trasferta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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