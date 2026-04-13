Gazzetta dello Sport | Napoli frena

Il Napoli ha interrotto la propria serie di vittorie dopo aver subito una sconfitta al Tardini. La partita si è conclusa con una sconfitta per la squadra partenopea, che ha visto il pareggio dopo il primo tempo e poi ha subito una rete decisiva nella ripresa. Questo risultato ha fermato momentaneamente la corsa del Napoli, che aveva conquistato diverse vittorie consecutive prima di questa sfida.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Si interrompe al Tardini la rincorsa del Napoli. Come racconta Alex Frosio della Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte si arena contro il muro costruito da Cuesta e vede allontanarsi definitivamente la vetta, scivolata a nove punti dopo la vittoria dell’Inter. Alex Frosio della Gazzetta dello Sport descrive una partita indirizzata subito: bastano 33 secondi al Parma per colpire. Lancio lungo di Suzuki, errore di Juan Jesus in marcatura e Strefezza trova campo libero per battere Milinkovic-Savic. Un episodio che segna la gara e rafforza il piano dei padroni di casa, già impostato su difesa bassa e massima compattezza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli frena” Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”"> Chi li ha visti passare dall’infermeria al campo, dal pronto soccorso alla sala operatoria, conosce bene la dimensione dell’emergenza. CAMPANIA SPORT | La puntata del 22/2/26 dopo Atalanta-Napoli 2-1 | CANALE 21