Gasperini Ranieri margini per ricucire il loro rapporto alla Roma? Oggi il confronto a Trigoria ecco di cosa parleranno

Oggi si terrà un incontro a Trigoria tra l’allenatore e il direttore sportivo per discutere del futuro della squadra. La riunione arriva dopo alcune settimane di tensione e risultati altalenanti, e si concentrerà sui prossimi obiettivi e sulla gestione del reparto tecnico. Non sono stati resi noti i dettagli delle conversazioni, ma l’esito dell’incontro potrebbe influenzare le decisioni sulla guida tecnica nelle prossime settimane.

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