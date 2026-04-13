I proprietari della squadra sono di fronte a una decisione importante: devono scegliere tra due allenatori, Ranieri e Gasperini. Questa scelta rappresenta un punto cruciale per il futuro del club, che si trova a un bivio nella gestione tecnica. La situazione attuale richiede una decisione definitiva, senza alternative, per poter proseguire con un nuovo progetto.

È l'ora delle scelte. I Friedkin all'ennesimo bivio della loro gestione romanista: Ranieri o Gasperini, non c'è altra strada. Il rapporto tra allenatore e senior advisor dopo le parole di Sir Claudio di venerdì non è più recuperabile e ora la proprietà dovrà decidere tempi e modalità di prosecuzione di un progetto naufragato sul nascere, nonostante la squadra si stia giocando ancora le proprie chance di qualificazione Champions. Da oggi a Trigoria ogni momento è buono per un confronto, che Gasp stesso auspicava nel post match di Roma-Pisa, tra i due ma la vera direzione la tracceranno, come sempre, Dan e Ryan. Le posizioni sono chiare, cristallizzate, e la speranza che fino a qualche giorno fa albergava nella testa dei proprietari di proseguire oltre le difficoltà con questo assetto, ormai è venuta meno.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gasperini-Ranieri: è l'ora della resa dei conti

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