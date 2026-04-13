Darius Garland si prepara a tornare a giocare, una notizia che potrebbe influenzare le prossime partite dei Clippers. La squadra affronta lunedì i Golden State Warriors nel secondo incontro consecutivo di una serie di partite. La presenza di Garland potrebbe essere determinante per le ambizioni di qualificazione al Play-in, con la squadra che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

L’imminente rientro in campo di Darius Garland potrebbe cambiare radicalmente le sorti della stagione per i LA Clippers, impegnati lunedì contro i Golden State Warriors nel secondo match di un back to back. Il playmaker, che ha vestito la maglia dei Cavs fino allo scorso 3 febbraio quando è stato oggetto di un trade per James Harden, è assente dal 14 gennaio a causa di un problema persistente all’alluce del piede destro che lo tiene fermo da circa un anno. L’impatto tecnico e statistico di un talento sotto contratto. Le cifre registrate dal giocatore prima dell’infortunio delineano un profilo di altissimo livello, fondamentale per la costruzione del gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garland torna in campo: i Clippers puntano al Play-in con l’All-Star

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