Gara senza storia Narnese poker per sperare Travolta in casa Santa Sabina

Nella partita tra Narnese e Santa Sabina, la squadra di casa ha dominato con un punteggio di 4-0, lasciando poche possibilità agli avversari. La Narnese ha messo a segno quattro gol e si avvicina alla zona alta della classifica, mentre la Santa Sabina è rimasta priva di reti e ha subito una sconfitta pesante. La gara si è conclusa senza particolari occasioni per la squadra ospite, che non è riuscita a reagire alla superiorità avversaria.

NARNESE 4 SANTA SABINA 0 NARNESE: Pitaro 6, Fontana 6.5, Mora 6, Leonardi 6 (38°S.t Persici s.v.), Manni 7, Pinsaglia 6.5, Colangelo 7 ( 43° st. Bizzarri s.v.), Petrini 6.5, Perotti 6 ( 24° srt. Bordi s.v.), Principi 7 ( 18° st. Leone 7), Perugini 6.5. All. Defendi 7 SANTA SABINA: Alunni 5, Santanicchia 5 ( 28° st. Vicari 5), Guerra 6, Presciado 6 ( 32° st. ricciarelli 6), Fiorucci 5, Paciosi 6 ( 20° st. Raccichini 5), Tardioli 5, Broccatelli 5, Benedetti 5, Fiorinidi 5 Miccioni 5 ( 27° st. Milletti 5). All. Rossi Arbitro: Sig. Di Rocco di Pescara 6.5 Marcatori: 38° pt. Principi ( rig.), 46° pt. Colangelo, 35°e 49° st. Leone NARNI - La Narnese di mister Defendi si aggiudica la prima delle 4 finali, che dovrà tentare di vincere per avere la possibilità della salvezza diretta senza accedere per i play-out.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gara senza storia. Narnese, poker per sperare. Travolta in casa Santa Sabina L’Angelana non sbaglia. Poker al Santa Sabina. La vetta resta saldaANGELANA 4 SANTA SABINA 1 ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi, Vieira (48’st Cesaretti), Melillo, Tarpanelli; Proietti, Bernabucci (25’st De Santis),... Leggi anche: IL FEMMINILE. Gara senza storia in casa della Juve