Galletti lascia la guida dell’Ucid | Continua una grande storia

Dopo aver ricoperto due mandati come presidente dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Gian Luca Galletti si è dimesso dalla guida dell’associazione. Galletti è anche presidente di Emil Banca e ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Ambiente in passato. La sua uscita dalla presidenza dell’Ucid segna la fine di un periodo di leadership all’interno dell’organizzazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Dopo due mandati alla guida dell’ Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca e già ministro dell’Ambiente, lascia la presidenza dell’associazione. Gli succede, eletto con ampia maggioranza, Paolo Porrino, imprenditore astigiano, amministratore delegato della Ginox Srl, punto di riferimento nel mondo della meccanica di precisione, già presidente dell’Ucid Piemonte e Valle d’Aosta. Insieme a Porrino è stato eletto Luigi Gentile come nuovo segretario generale, che succede a Stefania Brancaccio. "Al termine di due mandati alla guida dell’Ucid, il sentimento che prevale non è quello di un bilancio concluso, ma di una responsabilità che continua e si trasmette.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galletti lascia la guida dell’Ucid: "Continua una grande storia" UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. UCID, nuovo corso nazionale: Porrino guida l’impresa con i valoriL’Assemblea Nazionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), riunita questa mattina a Bologna, ha sancito un cambio di passo per...