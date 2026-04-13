Futuro Aretino all' Itis per la piattaforma di orientamento
Il 18 aprile, presso l'Istituto ITIS Galileo Galilei di Arezzo, si terrà un incontro organizzato da Futuro Aretino dedicato alle classi dell’istituto. L’evento prevede una sessione di orientamento rivolta agli studenti, con lo scopo di fornire informazioni sulle opportunità future e sui percorsi formativi disponibili. La giornata rappresenta un momento di confronto tra gli studenti e i rappresentanti di Futuro Aretino.
Il 18 aprile, Futuro Aretino organizza un incontro con le classi dell’Istituto ITIS Galileo Galilei di Arezzo. Durante la mattinata, l’ingegner Giovanni Turri ed Edoardo Lolli presenteranno agli studenti la nuova piattaforma Nextst3p. Sarà un’occasione utile per ascoltare giovani professionisti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Asti: l’ITIS Artom guida i giovani al futuro tra università, lavoro e ITS. Orientamento post-diploma sabato 21 febbraio.Asti si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro: l'orientamento post-diploma.
Orientamento e lavoro. Il Salone guarda al futuroTorna il Salone dell’Orientamento dal 26 al 28 febbraio al Campus universitario spezzino dell’ Università di Genova.