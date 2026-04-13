Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato nei pressi di Orvieto mentre viaggiava su un’auto. Durante i controlli, è emerso che aveva con sé documenti falsi riconducibili a un’espatrio. L’arresto è stato effettuato nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del viaggio o ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

Orvieto (Terni), 13 aprile 2026 - Un 35enne con documenti falsi validi per l’espatrio è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in A1 nei pressi di Orvieto. Gli sgenti della Stradale orvietana, hanno fermato per un normale controllo un’auto su cui un viaggiava il giovane insieme ad altri tre uomini e, sin da subito, hanno notato delle anomalie in uno dei suoi documenti tanto da indurre ad effettuare accertamenti più approfonditi. L'esito dei controlli. La conferma dei sospetti è arrivata da una serie di riscontri che alla fine hanno permesso alle forze dell'ordine di stabilire sia la falsità di tutti i documenti in suo possesso ma soprattutto che, il giovane si era sostituito ad un’altra persona rubandone l’identità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto d'identità, giovane viaggiava con documenti falsi per l'espatrio

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