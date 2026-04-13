Furti lampo tra Brembate e Barzana | banda di 4 ladri colpisce in 2 minuti

Tra Brembate, Palazzago, Almenno San Bartolomeo e Barzana si sono verificati diversi furti di motocicli in pochi minuti. Un gruppo di quattro persone ha messo a segno rapidi colpi tra le due e le tre del mattino, sottraendo veicoli di varie cilindrate in blitz coordinati. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto.

Un gruppo organizzato di quattro malviventi sta colpendo con estrema rapidità i residenti tra Brembate, Palazzago, Almenno San Bartolomeo e Barzana, sottraendo motocicli di diverse cilindrate attraverso blitz coordinati che durano pochissimi istanti. Le forze dell’ordine hanno individuato un modus operandi identico in ogni episodio, puntando l’attenzione su una banda che opera con precisione chirurgica su due scooter per colpire i mezzi parcheggiati nelle zone interessate. La tattica del commando: colpi da meno di due minuti. L’azione criminale si è rivelata una vera e propria operazione millimetrica, orchestrata da un team composto da quattro individui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furti lampo tra Brembate e Barzana: banda di 4 ladri colpisce in 2 minuti Diciotto furti in abitazione in pochi mesi: arrestata banda di ladriLa polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. Diciannove furti in abitazione in pochi mesi: arrestata banda di ladriLa polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento.