Furti di gioielli blitz polizia tra Spagna e Italia | 4 arresti

Nella giornata di oggi, le forze di polizia di due paesi hanno eseguito un’operazione congiunta che ha portato all’arresto di quattro persone. Gli arresti sono stati effettuati in relazione a un’indagine su una cellula criminale che avrebbe compiuto diversi furti di gioielli in diverse zone. L’attività ha coinvolto le forze di polizia di entrambi i paesi, che hanno collaborato per individuare i sospetti e procedere alle catture.

(LaPresse) – Un’operazione congiunta tra la Polizia Nazionale spagnola e la Polizia di Stato italiana ha portato all’arresto di quattro individui accusati di essere membri di una cellula criminale itinerante, specializzata nei furti di gioielli. Gli arrestati, provenienti dall’Italia, sono accusati di aver commesso 21 furti in gioiellerie in tutta la Spagna, sottraendo oltre 500.000 euro in gioielli, alcuni dei quali risalenti a dieci anni fa. Il gruppo agiva con una tecnica ben studiata: una coppia di donne entrava nell’esercizio commerciale e si interessava a diversi prodotti; in quel momento il dipendente mostrava loro gli articoli, normalmente disposti su tappetini da gioielleria.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Furti di gioielli, blitz polizia tra Spagna e Italia: 4 arresti Leggi anche: Furti negli appartamenti, blitz della Polizia: ladri in fuga bloccati nel palazzo: 3 arresti Leggi anche: Roma: nuovo blitz a San Basilio, 4 arresti e una denuncia tra spaccio di droga e furti