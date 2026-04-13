Fuorisalone 2026 ecco la mostra che trasforma la memoria in arte contemporanea

Durante il Fuorisalone 2026, viene presentata una mostra che utilizza oggetti di varia natura per rappresentare la memoria attraverso l’arte contemporanea. La mostra include sia pezzi unici sia oggetti di uso quotidiano, tutti scelti per il loro legame con ricordi e significati personali. La selezione mette in mostra come ogni elemento possa diventare un mezzo espressivo, capace di trasmettere emozioni e storie legate al passato.

Ogni oggetto, dal più particolare a quello di uso quotidiano, custodisce un valore intrinseco e la capacità di evocare un ricordo. Ciò è ancora più vero quando si tratta di qualcosa legato all’infanzia, dove è sufficiente uno sguardo per ripiombare nel passato e rivivere l’emozione provata in.🔗 Leggi su Quicomo.it La mostra che trasforma ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ in arte contemporanea‹ › 1 / 4 Vue de l'exposition, Nicolas Polli ‹ › 2 / 4 Vue de l'exposition, Sabine Hess et Nicolas Polli ‹ › 3 / 4 Stacked from 16 images. Leggi anche: Festival Trasforma, una mostra collettiva di arte contemporanea per l’ambiente