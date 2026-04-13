Fuga folle a Bari | Mercedes impazzita travolge 6 auto a Poggiofranco

A Bari, nella zona di Poggiofranco, una Mercedes ha corso a tutta velocità e ha travolto sei auto parcheggiate. L’episodio è avvenuto durante un inseguimento che ha visto intervenire i Carabinieri e il personale del 118, chiamati a gestire l’accaduto. La vettura ha provocato danni e ha attirato l’attenzione sulla scena, prima che si arrivasse a fermare l’auto e chiarire la dinamica dei fatti.

Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con un violento impatto contro diverse vetture parcheggiate nella zona di Poggiofranco, a Bari, scatenando il intervento dei Carabinieri e del personale del 118. Il fatto è avvenuto venerdì sera, intorno alle 22:30, quando una Mercedes-AMG ha perso il controllo in via Lioce dopo aver ignorato gli ordini di fermarsi impartiti da una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari. La dinamica ha avuto inizio in piazzetta dei Papi, dove una gazzella impegnata in un normale servizio di vigilanza sul territorio barese ha notato il veicolo della Mercedes-AMG procedere con velocità eccessiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Bari: Mercedes impazzita travolge 6 auto a Poggiofranco Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari: auto si schianta su vetture in sosta a PoggiofrancoUn inseguimento a folle velocità per le vie del quartiere Poggiofranco di Bari, terminato con alcune auto colpite e una persona bloccata dai... Leggi anche: Incidente in via Marina, auto impazzita si ribalta e travolge operatore Asìa: ferito ricoverato in Ospedale