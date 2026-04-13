Fuga all’alt e schianto a Bottega Il conducente rifiuta l’alcoltest

Un incidente si è verificato a Bottega, con un'auto coinvolta in un impatto violento. Il conducente, dopo lo schianto, ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. È stato successivamente denunciato per lesioni gravissime stradali e per aver rifiutato gli accertamenti richiesti dalle forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente e le conseguenze legali sono ora oggetto di indagine.

Ha rifiutato l’alcoltest dopo lo schianto e ora è stato denunciato per lesioni gravissime stradali e per non aver accettato di sottoporsi agli accertamenti. È quanto emerge dall’indagine sul drammatico incidente della notte tra venerdì e sabato a Bottega di Colbordolo, nel comune di Vallefoglia. Il 25enne che era seduto nel sedile posteriore è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Ancona. Alla guida della Volkswagen Golf c’era un ragazzo italiano, poco più che 20enne, con a bordo altri due giovani, fratelli di origine macedone. Tutti residenti nella zona. Poco prima delle 4, in via Roma, l’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri della Compagnia di Pesaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuga all’alt e schianto a Bottega. Il conducente rifiuta l’alcoltest Non si ferma all'alt, folle fuga in Valassina (contromano): poi lo schiantoI carabinieri gli intimano l’alt, ma lui non si ferma e inizia una folle fuga che si conclude con lo schianto contro una rotonda. Fuga in auto e schianto con la merce contraffatta dopo l’alt della finanza, condannato 43enneUna fuga finita con uno schianto contro il guardrail è costata otto mesi di reclusione a un cittadino senegalese di 43 anni.