A volte i libri si accumulano sugli scaffali, desiderando essere letti ma restando in attesa di momenti più tranquilli. I volumi più interessanti si affastellano, lasciando spazio a impegni e priorità, mentre la voglia di immergersi nelle pagine si accumula nel tempo. Questa routine di accumulo riflette la costante presenza di libri che, per vari motivi, devono aspettare un’occasione più favorevole per essere letti.

A volte ti arrivano dei volumi che vorresti leggere, ma il tempo tiranno ti costringe a impilarli, metterli da parte per un momento migliore. E quel momento lo aspetti, a volte lo dimentichi, ma l’occhio cade inevitabile su quella torre di Babele che aspetta di essere abbattuta. O quantomeno ridotta, sarebbe già una vittoria. Non basta la buona volontà, non serve cercare un ritaglio di tempo, a volte serve un segno, uno stimolo tale che il richiamo di una determinata storia sia così irresistibile che fermi il mondo – il tuo mondo, chiaramente – e ti lascia avvolgere dalla storia. E’ stato questo il rapporto con Frontier, storia sci-fi di Guillaume Singelin, portato in Italia da Zerocalcare tramite la sua special selection Cherry Bomb targata BAO Publishing.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Frontier, per aspera ad astra

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