Un incidente frontale tra un'auto e una cisterna si è verificato all'alba lungo la strada statale tra Modena e Reggio Emilia. Nell'impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, di cui tre hanno perso la vita e due sono rimaste ferite. Le forze dell'ordine stanno valutando la possibile causa, con l’ipotesi di un colpo di sonno come possibile scenario. La strada è stata chiusa per i rilievi e i soccorsi.

Tragedia all’alba di ieri sulla Statale tra Modena e Reggio Emilia (foto): tre morti e due feriti sono il bilancio dello scontro tra un’ auto e un camion per il trasporto del latte. Le vittime sono tre ghanesi di 27, 58 e 61 anni. Ricoverato all’ospedale un 46enne che vive a Modena. Viaggiavano tutti su una Opel Meriva che per cause in corso di accertamento (forse un colpo di sonno) ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con l’autocisterna. Ferito anche il conducente dell’autocarro. Disperazione e speranza tradita: questo racconta la tragedia di ieri. Perché le vittime avevano affrontato un lungo viaggio dal Sud per portare a Modena il più giovane, che aveva il desiderio di costruirsi un futuro, proprio come avevano fatto gli altri, con un lavoro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frontale tra un’auto e una cisterna. Tre morti, ipotesi colpo di sonno

Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito graveUn autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.

Frontale tra auto, una persone estratta dall'abitacolo: tre feriti, di cui uno graveTre persone sono rimaste ferite in un violento incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Isola della Scala.