Fredericia-Vejle lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 13 aprile 2026, alle 19:00, si gioca la partita tra Fredericia e Vejle. Il Fredericia, alla sua prima presenza in Superligaen, è riuscito a mantenere la categoria, contrastando le aspettative di una retrocessione certa. Le formazioni e le quote sono state già definite, e i pronostici puntano su una sfida aperta tra le due squadre. La partita si svolge nel contesto di una stagione storica per il club.

Il Fredericia è approdato in Superligaen per la prima volta nella sua storia e finora ha superato le aspettative di una sicura e inevitabile retrocessione. La squadra si trova attualmente al decimo posto in classifica, o al quarto del girone delle sei peggiori nella prima fase, ma ieri il Silkeborg ha vinto e si è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fredericia-Vejle (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Vejle-Fredericia (lunedì 09 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl Vejle, ultimo nella classifica del campionato danese, ospita il Fredericia, penultimo con un solo punto in più.