Un esperto nel settore della nutrizione ha condiviso quattro regole pratiche per favorire la perdita di peso. Tra queste, si consiglia di masticare bene il cibo, di cenare almeno due ore prima di andare a dormire e di evitare patate e alimenti ultralavorati. Questi suggerimenti sono stati presentati come semplici azioni quotidiane che possono aiutare a mantenere uno stile di vita più sano.

Franco Berrino, epidemiologo, medico e nutrizionista italiano, ha spiegato quali sono le 4 regole per dimagrire: dal masticare molto il cibo al cenare presto la sera, passando per i cibi da mangiare e, soprattutto, quelli da evitare, come le patate e i prodotti ultralavorati. Secondo l’esperto, mettersi a dieta “non funziona”. Perché per Franco Berrino mettersi a dieta "non funziona" Le 4 regole per dimagrire secondo Franco Berrino La classifica dei cibi che fanno ingrassare Chi è Franco Berrino Perché per Franco Berrino mettersi a dieta “non funziona” Il celebre nutrizionista Franco Berrino ha pubblicato un articolo sulle pagine del Corriere della Sera, in cui afferma: “Non funziona mettersi a dieta, tanto più se fai-da-te e in particolari periodi dell’anno come quello del ritorno dalle vacanze”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Franco Berrino e le 4 regole per dimagrire: masticare, cenare presto, niente patate né cibi ultralavorati

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