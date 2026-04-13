Francesco Bagnaia ha dichiarato di essere attualmente fuori dalla corsa al titolo mondiale, evidenziando come la mancanza di costanza abbia influito sulle sue prestazioni nelle prime tre gare della stagione di MotoGP 2026. Mentre si aspetta il ritorno in pista del campionato, previsto per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, il pilota italiano ha riflettuto sulle difficoltà affrontate finora.

Mentre stiamo aspettando il rientro in pista del Mondiale di MotoGP 2026, che avverrà solamente a fine mese con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia prova ad analizzare quanto avvenuto nelle sue prime tre uscite stagionali. Tra Thailandia, Brasile e Texas sono arrivati pochi sorrisi per il pilota del team Ducati Factory, nonché promesso sposo del team Aprilia, anche se la sensazione è che il feeling con la sua GP26 sia comunque migliore rispetto al “disastro tecnico” di un anno fa. Ad ogni modo il nativo di Torino, ora trapiantato a Pesaro, prova un po’ a fare il quadro della situazione della stagione dopo le prime tre gare: “ Tutti i costruttori hanno fatto grandi progressi e noi facciamo ancora un po’ fatica, quindi penso che il campionato sia molto più aperto rispetto al passato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia non si illude: “Al momento sono fuori dalla corsa al titolo. Mi manca la costanza”

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