Francesca Woodman da Gagosian | specchi e Surrealismo

Al Gagosian è in corso una mostra dedicata a Francesca Woodman intitolata Lately I Find a Sliver of Mirror Is Simply to Slice an Eyelid. L’esposizione presenta alcune delle sue fotografie più significative, concentrandosi sull’uso di specchi e su elementi che richiamano il surrealismo. La rassegna mette in evidenza il lavoro dell’artista, noto per le sue immagini introspective e per la sperimentazione con riflessi e ambientazioni oniriche.

Cosa: La mostra fotografica Lately I Find a Sliver of Mirror Is Simply to Slice an Eyelid dedicata all’opera visiva di Francesca Woodman.. Dove e Quando: Galleria Gagosian, Via Francesco Crispi 16, Roma. Dal 29 aprile al 31 luglio 2026 (con inaugurazione mercoledì 29 aprile, dalle ore 18:00 alle 20:00).. Perché: Per scoprire circa cinquanta opere, in gran parte inedite, che svelano le profonde affinità della fotografa con il Surrealismo e il suo speciale legame con la Capitale.. La Città Eterna si prepara ad accogliere una delle retrospettive fotografiche più intime e concettualmente dense della stagione espositiva primaverile. A partire da...🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Francesca Woodman da Gagosian: specchi e Surrealismo Leggi anche: Santa Francesca Romana (1384-1440): sposa, madre e fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi Leggi anche: Arte, “Mirrored Fiction”, da Gagosian a Roma le sculture di Duane Hanson