Nell’ultima puntata di Swim Zone, il programma dedicato al nuoto trasmesso su YouTube da OA Sport, è intervenuta Francesca Fangio. Durante la puntata, ha raccontato un episodio in cui ha confrontato la sua tibia con quella di Kate Douglass, facendo notare come l’età possa influire sul fisico. Fangio ha commentato che i 31 anni si fanno sentire, senza fornire ulteriori dettagli.

L’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, il programma dedicato al nuoto e che viene trasmesso sul canale YouTube di OA Sport, è stata Francesca Fangio. La ranista toscana è da molti anni in azzurro e ha partecipato a tutti i grandi appuntamenti internazionale. Un racconto della sua carriera e delle sfide che l’attendono anche con le sue connazionali. Tanti anni in Nazionale per la livornese, che ha cercato di essere presente ad ogni appuntamento con la maglia azzurra, mantenendo sempre lo stesso approccio ed entusiasmo anno dopo anno: “ Allora, sento che è cambiato poco in realtà. Cioè io quella che ero da piccola lo sono ancora, sono sempre quella che entra in acqua con la voglia di fare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Fangio: “Quando vidi la tibia di Kate Douglass e la confrontai alla mia…I 31 anni si fanno sentire”

Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim ZoneNuovo appuntamento con Swim Zone, il format dedicato al nuoto: ospite della puntata è Francesca Fangio, specialista dei 200 rana e protagonista del...

Enrico Vanzina: «Quando ho conosciuto mia moglie, mia madre si è messa di traverso, aveva altre idee per me. Ma la cosa incredibile è che quando stava male voleva solo lei accanto»Primi ricordi? Come racconta Enrico Vanzina in una nuova intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, «il primo approccio con quel mondo avvenne...

Si parla di: Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim Zone; Francesca Fangio: dal record italiano ai Giochi di Tokyo e Parigi.