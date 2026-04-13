Fotografia tracce fiorentini - Mario Strippini
A Firenze, presso la Trattoria 4 Leoni in Piazza della Passera, apre giovedì 19 febbraio una mostra dedicata alle fotografie di Mario Strippini, in programma fino al 19 aprile 2026. La rassegna, curata da Anna Maria Amonaci e organizzata da Stefano Di Puccio, presenta una serie di tracce visive realizzate dall’artista nel contesto fiorentino. L’esposizione si concentra su immagini che catturano scorci e atmosfere della città.
MARIO STRIPPINI 19 febbraio – 19 aprile 2026 a cura di Anna Maria Amonaci organizzata da Stefano Di Puccio Trattoria 4 Leoni Piazza della Passera, Firenze Comunicato stampa Con la mostra dedicata a Mario Strippini, che si inaugura giovedì 19 febbraio, alle 19.00, presso la Trattoria 4 Leoni, si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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