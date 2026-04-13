Forza Italia spuntano due governatori per il dopo-Tajani

Dopo l'incontro tra il leader di Forza Italia e i vertici di Mediaset, si parla di possibili cambiamenti nella leadership del partito. Due governatori sono stati indicati come potenziali candidati per la successione di Tajani. La riunione tra Tajani e i rappresentanti di Berlusconi si è conclusa senza accordi, lasciando aperta la discussione sulle future strategie politiche.

Due governatori per il post Tajani. L’incontro di Antonio Tajani con i Berlusconi nella sede di Mediaset è andato male. E in Forza Italia si cerca di tamponare, mentre cominciano a emergere profili in vista del congresso che si dovrebbe tenere dopo le Politiche. Marina Berlusconi e Antonio Tajani (Ansa). I due nomi che possono dare del filo da torcere al ministro degli Esteri sono, allo stato, quello del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che, a dicembre a Palazzo Grazioli, aveva presentato la sua corrente “liberale”, salvo poi ritrarsi dopo poco; e quello del collega governatore, il piemontese Alberto Cirio. Roberto Occhiuto con Alberto Cirio (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forza Italia, spuntano due governatori per il dopo-Tajani Leggi anche: Forza Italia, volti nuovi e nodo congressi: verso vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua Francesca Pascale dopo le dimissioni di Gasparri vorrebbe Antonio Tajani lontano da Forza Italia: "Vecchiume"Continuano le fibrillazioni nella maggioranza di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia.