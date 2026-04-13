Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha annunciato che domani lascerà il suo incarico, anche se era stato dato per scontato che venisse rimosso. Attualmente, però, continua a svolgere le funzioni di rappresentante del gruppo parlamentare. La decisione arriva in un momento di tensione interna al partito, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali per il cambio di ruolo.

“Ho convocato l’assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. Inquella sede,considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico“. Così in una notaPaolo Barelliannuncia le dimissioni dal suo incarico di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Prosegue dunque il rinnovamento voluto daMarina Berlusconiper il partito, con la notizia che arriva a poche ore dalle rassicurazioni dello stesso Barelli sul suo futuro. “A me non mi ha dimesso nessuno. Avete parlato di firme: molti hanno parlato di firme. Le firme non ci sono“. Così, nel primo pomeriggio, il consuocero del segretario forzistaAntonio Tajaniaveva voluto spazzare via giorni di voci di corridoio che lo volevanorimosso dal suo attuale incarico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, Barelli punge i Berlusconi. E domani lascerà incarico da capogruppo

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