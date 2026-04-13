Fortitudo un Brindisi da capolista Sarto trascina l’Aquila in orbita

La Fortitudo Bologna ha ottenuto una vittoria contro Valtur Brindisi con il punteggio di 81-71. Tra i giocatori in campo, Copeland ha segnato 17 punti, mentre Miani ha contribuito con 13. La squadra ospite ha cercato di reagire, ma la Fortitudo ha mantenuto il vantaggio nel corso della partita. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno in campo.

71 FORTITUDO BOLOGNA 81 VALTUR: Cinciarini 2, Copeland 17, Radonjic 11, Esposito 5, Miani 13; Mouaha 4, Maspero, Francis 10, Vildera 9; Fantoma ne. All. Bucchi. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli, Mastellari 11, Sarto 24, Anumba 8, Sorokas 9; Della Rosa 5, Moore 20, Guaiana 2, De Vico 2, Moretti. All. Caja. Arbitri: Salustri, Bartoli, Terranova. Note: parziali 15-22, 38-49, 58-65. Tiri da due: Brindisi 1221; Fortitudo 1728. Tiri da tre: 1031; 1235. Tiri liberi: 1721; 1113. Rimbalzi: 31; 31. Una stoica Fortitudo sbanca Brindisi e si riprende il primo posto. Straordinaria prova della Flats Service che domina la sfida al vertice con i pugliesi e raggiunge, insieme a Scafati, Pesaro sconfitta a Rieti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, un Brindisi da capolista. Sarto trascina l’Aquila in orbita Fortitudo, una vittoria da primato. Classifica ribaltata: Aquila in vetta68 FORTITUDO BOLOGNA 73 REALE MUTUA : Schina 11, Teague 16, Severini 3, Allen 28, Tortù 4, Massone 2, Bruttini 2, Cusin 2, Stazzonelli, Eruke ne. Leggi anche: Fortitudo, colpo da grande a Brindisi: la Effe espugna il PalaPentassuglia