Un forte vento ha provocato due incidenti gravi in Puglia, causando la morte di un operaio e di una ragazza di 12 anni. L’operaio è stato colpito da un palo della luce caduto a causa delle raffiche, mentre la ragazza è stata travolta da un albero sradicato dal vento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le vittime non sono state salvate.

Due vittime a causa del forte vento in Puglia. Si tratta di un operaio di 38 anni colpito da un palo della luce caduto per il forte vento a Taranto e di una ragazzina di appena 12 anni travolta da una pianta, anch'essa abbattuta dal forte vento., Un operaio è morto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni: l'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 12enne

Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto

Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 16enneUn operaio è morto lunedì essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una...