Oggi si registra un'intensa ventilazione di scirocco accompagnata da un aumento di polveri sottili in quota. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un vento forte proveniente da sud-est e da una presenza significativa di pulviscolo sabbioso in alte quote. Questi fenomeni potrebbero essere seguiti da una possibile instabilità meteorologica a partire da martedì.

🌬️ Sarà l'anticamera di una probabile instabilità prevista da martedì. Intanto la giornata di #Lunedì si aprirà con il rinforzo dello scirocco con raffiche fino a 80 Kmh sul basso Leccese e fino a 6070 kmh sul Barese adriatico. 🌡️Il minimo depressionario che andrà formandosi nelle prossime ore poco a nord della Sicilia farà da perno ad un richiamo abbastanza intenso di sabbia in quota dai quadranti desertici africani. Cieli velati da una colorazione rame chiaro, aspettando le pioggie che da martedì porteranno al suolo la #sabbia in sospensione nei bassi strati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forte scirocco e pulviscolo sabbioso in quota

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Meteo: tornano piogge e forte Scirocco da metà settimana, punte da 17 gradi sull'AgrigentinoUna serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge.