Dal 2006, l’azienda organizza ogni anno un corso gratuito di formazione professionale per saldatori, con l’obiettivo di favorire l’assunzione di lavoratori locali. Questa iniziativa si concentra sulla formazione di figure specializzate, fondamentali per i processi produttivi dell’azienda. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra impresa e territorio, con l’intento di ridurre la disoccupazione attraverso percorsi formativi mirati.

"POICHÉ l’attività di saldatura rappresenta il cuore dei processi produttivi della Walter Tosto, dal 2006, ogni anno organizziamo un corso di formazione professionale per saldatori, completamente gratuito e finalizzato all’inserimento in azienda", spiega il ceo dell’azienda, Luca Tosto. Più ancora di suo padre, Walter, Luca Tosto crede nella formazione. E per questo ci investe. Questo percorso formativo di alta specializzazione, in particolare, ha una durata totale di 220 ore, suddivise tra 200 ore di formazione pratica e 20 ore di lezioni teoriche. Il corso può ospitare una classe di circa 20 studenti. L’obiettivo principale è quello di...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Formazione gratuita e assunzioni locali, il “modello Tosto” batte la disoccupazione

Formazione gratuita con Caaf Cgil. Campagna fiscale, assunzioniUn’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana.

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