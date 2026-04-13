Formazione e innovazione | centinaia di insegnanti all’incontro sui nuovi testi per la primaria

Giovedì a Forlì si è tenuto un incontro dedicato alla presentazione dei nuovi testi adozionali per la scuola primaria. Hanno partecipato centinaia di insegnanti, che hanno potuto approfondire le novità editoriali in un momento di condivisione e confronto. L’evento ha rappresentato un’occasione per unire l’interesse pedagogico con il senso di comunità tra gli educatori presenti. La discussione ha riguardato sia aspetti formativi sia innovativi legati alle proposte editoriali del settore.

Un incontro che ha unito visione pedagogica e forte senso di comunità. E' quello svoltosi giovedì a Forlì, città dove il Gruppo Editoriale Eli ha scelto di presentare i nuovi testi adozionali per la scuola primaria (settore dove il gruppo è leader di mercato). L’evento, organizzato dal Centro.🔗 Leggi su Forlitoday.it L'Abruzzo a Firenze per Didacta: innovazione e formazione al servizio degli insegnantiAbruzzo di nuovo protagonista a Didacta, l’evento che promuove l’accessibilità all’istruzione, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino a... Formazione sui nuovi contratti nazionali degli enti locali: incontro con dirigenti e funzionariL’iniziativa, voluta e organizzata dal segretario generale del Comune di Ostuni, Giacomo Vito Epifani, ha registrato una numerosa partecipazione di...