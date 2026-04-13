Oggi, lunedì 13 aprile, viene trasmessa in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata, Ender e Yildiz ideano un piano per far incontrare Sahika e Nadir, con l’obiettivo di scattare una foto che potrebbe compromettere la fiducia di Halit nei confronti di Sahika. La scena si svolge nel contesto di una strategia volta a influenzare le relazioni tra i personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata. Purtroppo, il piano non va come previsto e Nadir non si presenta all’appuntamento, ma la situazione non degenera grazie al pronto intervento di Yigit. Alla villa, Zehra si sta occupando di Halit Can e, a insaputa di Yildiz, decide di portarlo fuori. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 78 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 13 aprile in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3.

Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut