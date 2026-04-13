Fonderie Pisano Legambiente in giudizio contro il ricorso della proprietà

Legambiente Campania ha deciso di costituirsi in tribunale per opporsi al ricorso dei proprietari delle Fonderie Pisano. La causa riguarda la richiesta di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania. I proprietari delle fonderie hanno presentato il ricorso contro questa decisione, mentre l'associazione ambientalista ha deciso di intervenire nel procedimento giudiziario.

Legambiente Campania si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso presentato dai proprietari delle Fonderie Pisano contro la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Campania. "Una scelta necessaria per difendere il diritto alla salute e all'ambiente della comunità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Fonderie, i Pisano presentano ricorso al Tar. Il Comitato Salute e Vita: "Non cambia la realtà"Il prossimo 15 aprile il Tar Campania, sezione di Salerno, si pronuncerà in merito alla richiesta di sospensiva presentata dai proprietari delle... Fonderie Pisano, la proprietà: “La Regione si contraddice”Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’incontro di ieri a Napoli tra Regione Campania e sindacati, le Fonderie Pisano accolgono “con attenzione” l’apertura... Argomenti più discussi: Fonderie Pisano. Proficuo incontro in Regione tra lavoratori, sindacati e assessori regionali.; Incontro tra Regione Campania e organizzazioni sindacali sulla crisi Fonderie Pisano. Fonderie Pisano, Lega Ambiente in giudizio contro il ricorso dei proprietari: «Difendere il diritto alla salute»Legambiente Campania si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso presentato dai proprietari delle Fonderie Pisano contro la ... msn.com Fonderie Pisano, l’azienda: Pronti a investire, ma serve continuità produttivaStampa Accogliamo con attenzione l’esito dell’incontro tra Regione Campania e organizzazioni sindacali, ma restano forti preoccupazioni. È quanto si legge nella nota dell’amministratore delegato del ... salernonotizie.it +++ Fonderie Pisano, Legambiente in giudizio contro ricorso proprietà +++ Legambiente Campania si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso presentato dai proprietari delle Fonderie Pisano contro la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - facebook.com facebook FUTURO FONDERIE PISANO: ECCO COSA PENSANO I CANDIDATI A SINDACO DI SALERNO Com’era facile prevedere, la vertenza Fonderie Pisano entra inevitabilmente nella campagna elettorale per le elezioni amministrative. In linea di massima... x.com