Fondazione Taormina Arte finanziamenti pubblici e rapporti politici | l’inchiesta di Report scuote la Sicilia
La trasmissione Report ha ripreso a occuparsi della regione Sicilia, focalizzandosi sulla gestione della Fondazione Taormina Arte. La puntata analizza l’uso dei finanziamenti pubblici provenienti da enti regionali e ministeriali, evidenziando i rapporti tra alcuni esponenti politici di Fratelli d’Italia e la presidente della Fondazione. La trasmissione ha approfondito anche le modalità di assegnazione dei fondi e le connessioni con le figure coinvolte.
La trasmissione Report è tornata ad occuparsi della Sicilia, concentrando l’attenzione sulla gestione della Fondazione Taormina Arte, sull’impiego dei finanziamenti regionali e ministeriali e sui rapporti tra alcuni esponenti politici di Fratelli d’Italia e Antonella Ferrara, presidente del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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