Fondazione Taormina Arte finanziamenti pubblici e rapporti politici | l’inchiesta di Report scuote la Sicilia

La trasmissione Report ha ripreso a occuparsi della regione Sicilia, focalizzandosi sulla gestione della Fondazione Taormina Arte. La puntata analizza l’uso dei finanziamenti pubblici provenienti da enti regionali e ministeriali, evidenziando i rapporti tra alcuni esponenti politici di Fratelli d’Italia e la presidente della Fondazione. La trasmissione ha approfondito anche le modalità di assegnazione dei fondi e le connessioni con le figure coinvolte.