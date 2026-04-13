Cosa: Lo spettacolo teatrale L’Oro della Commedia, scritto e interpretato da Flavio Albanese. Dove e Quando: Teatro della Dodicesima (Via Carlo Avolio 60, Roma), sabato 18 aprile alle 19:00 e domenica 19 aprile alle 17:30. Perché: Un viaggio affascinante che collega il genio di Bruno Bozzetto alla tradizione della Commedia dell’Arte. Il teatro italiano possiede un tesoro immateriale fatto di gesti, maschere e intuizioni che hanno attraversato i secoli, influenzando non solo il palcoscenico ma l’intera cultura popolare. Sabato 18 e domenica 19 aprile, il Teatro della Dodicesima di Roma diventa il custode di questa eredità ospitando L’Oro della Commedia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Flavio Albanese e l’eredità dei maestri ne L’Oro della Commedia

Flavio Insinna e Giulia Fiume protagonisti della commedia "Gente di facili costumi"Martedì 3 marzo, al Teatro Alighieri, andrà in scena la divertente commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino.

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