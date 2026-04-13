Fiumara sfiora la maglia regionale

Nella seconda domenica di aprile, i risultati più evidenti per i colori modenesi sono stati ottenuti da Nicolò Fiumara, che ha sfiorato la conquista della maglia di campione regionale juniores durante la 25^ edizione dei Colli Marignanesi, e da Rachele Barbieri, che si è classificata 44ª nella Parigi Roubaix. Entrambe le competizioni hanno attirato l’attenzione nel panorama ciclistico regionale e internazionale.

Il modenese Nicolò Fiumara (nella foto) ha sfiorato la maglia di campione regionale juniores nella 25^ edizione dei Colli Marignanesi e Rachele Barbieri ha concluso 44^ alla Parigi Roubaix: sono i risultati che spiccano per i colori modenesi della seconda domenica d’aprile. Fiumara nell’internazionale Memorial Michele Scarponi corso in terra marchigiana nel weekend pasquale era sempre giunto nel drappello di testa e migliore degli emiliani: è stato protagonista nell’impegnativa corsa nazionale romagnola, giungendo secondo nella classifica dei Gran Premi della Montagna. Nella successiva discesa si formava al comando un gruppo di una ventina...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiumara sfiora la maglia regionale Referendum, in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11%: Benevento e Napoli trainano il dato regionaleSfiora l’11 per cento l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale secondo la rilevazione delle ore 12. L’acqua “travolge” la scogliera, allarme a Fiumara GrandeFiumicino, 6 febbraio 2026 – L’acqua che supera la barriera e “travolge” la scogliera.