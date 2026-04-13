Firenze la Bandabardò in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Il 14 aprile 2026, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, si è tenuto il concerto della band Bandabardò. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fan, molti dei quali hanno condiviso momenti di musica e allegria. La serata ha attirato appassionati di diverse età, tutti presenti per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno accompagnato molte generazioni. La performance ha coinvolto il pubblico con brani iconici e momenti di condivisione.

Firenze, 14 aprile 2026 - Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non lavoro, oggi non mi vesto”, per chi ogni volta che guarda il cielo sa cosa cercare. La Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live “Se mi rilasso. collass o” con un lungo tour e non può mancare una tappa nella loro Firenze. Appuntamento martedì 14 aprile al Teatro Cartiere Carrara. Bandabardò è un gruppo musicale folk rock formatosi a Firenze nel 1993, il cui nome è un omaggio a Brigitte Bardot. Da subito si dedica ad una intensa attività dal vivo in Italia e Francia. L’esordio discografico è del 1996 con Il circo mangione (vincitore del Premio Ciampi come migliore esordio dell’anno), seguito da Iniziali bì-bì, che contiene la loro prima hit Beppeanna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la Bandabardò in concerto al Teatro Cartiere Carrara Firenze, arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere CarraraFirenze, 4 marzo 2026 - Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano - una serata memorabile scandita da ospiti... Ibrahim Maalouf in concerto al Teatro Cartiere CarraraCon due prestigiose candidature ai GRAMMY Awards, Ibrahim Maalouf presenta il suo 19° album, un progetto di straordinaria innovazione. La Bandabardò festeggia 25 anni di Se mi rilasso collasso con un nuovo tour e la ristampa in vinile