Fiorini vince l’argento ai Mondiali di marcia

Sofia Fiorini ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia ai Mondiali a squadre. La gara si è svolta nella specialità del ‘tacco-punta’ e la medaglia si aggiunge a quella vinta in precedenza nella maratona di marcia. La competizione ha visto atleti provenienti da diverse nazioni sfidarsi su un percorso che ha messo alla prova le loro capacità tecniche e fisiche.

di Matteo Marzotti Sofia Fiorini si tinge di argento come la medaglia conquistata nella maratona di marcia dei Campionati Mondiali a squadre riservati alla specialità del ‘tacco-punta’. La marciatrice azzurra sulle strade di Brasilia a 1200 metri di altitudine, ha concluso la gara sui 42.195 chilometri in 3 ore 25’42, nuovo primato personale andato a migliorare il tempo di 3 ore 27’19 realizzato a fine gennaio ad Acquaviva delle Fonti sotto la pioggia. Nella gara brasiliana, oro all’ecuadoregna Paula Milena Torres che dopo una prova in solitaria ha chiuso in 3 ore 24’37. Bronzo ad un’altra atleta dell’Ecuador, Nathaly Leon (3h31’47), quarta l’ottima azzurra Federica Curiazzi (3h32’21).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorini vince l’argento ai Mondiali di marcia Brasilia, splendida medaglia d’argento per Sofia Fiorini ai mondiali a squadre nella maratona di marciaBrasilia, 12 aprile 2026 – Sofia Fiorini è medaglia d'argento nella maratona di marcia dei Campionati mondiali a squadre riservati. Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fiorini e Stano secondi, Italia in corsa per il podio. Oro e argento azzurro nell’U20