A Massa, nel luogo dove è stato trovato il corpo di Giacomo, sono stati lasciati un mazzo di fiori bianchi e una lettera da parte dei ragazzi del liceo. Sono presenti alcuni studenti che si sono raccolti con le mani giunte, in un gesto di rispetto. La scena si svolge in un’atmosfera di silenzio e mestizia, mentre i presenti esprimono il loro cordoglio senza parole.

Massa, 13 aprile 2026 – Un mazzo di fiori bianchi, una lettera, i ragazzi con le mani giunte. C’è silenzio, tristezza nei volti. Una morte, un omicidio, quello di Giacomo Bongiorni, 47 anni, che lascia tutti senza parole. Ucciso per aver rimproverato i ragazzini. Due notti dopo la tragedia di Massa, ancora nessuno riesce ad accettare come un uomo, un padre, possa essere stato ucciso così. Per aver rimproverato dei ragazzi che stavano lanciando bottiglie contro la vetrina di un pastificio. Non è caduto, lo hanno ammazzato di botte Ucciso non perché caduto – ha raccontato la compagna Sara Tognocchi, 47 anni – “ma perché lo hanno ammazzato di botte ”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiori bianchi dove è stato ucciso Giacomo, i ragazzi del liceo lasciano una lettera, “una morte inaccettabile”

“Violenza tra ragazzi a scuola inaccettabile: evitiamo un altro caso La Spezia, dove un giovane è stato ucciso per un litigio”Duro intervento del consigliere Tramuta dopo la rissa da due studenti di scuola media che si sono presi a pugni mandando poi in ospedale una bidella...

Il rimprovero, la brutale aggressione sotto gli occhi del figlio 11enne e gli inutili soccorsi: così è stato ucciso Giacomo Bongiorni. Fermati tre ragazzi: due maggiorenni e un minoreSono stati identificati e fermati nel giro di poche ore i presunti responsabili della violenta aggressione costata la vita a Giacomo Bongiorni, il...