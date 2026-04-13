Fiorentino Zeppetella Quartet

Da romatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fiorentino Zeppetella Quartet si è esibito in uno dei locali più noti della scena musicale romana, offrendo un concerto caratterizzato da virtuosismo e un'interazione tra i musicisti. La performance si è distinta per l'eleganza espressiva, attirando l'attenzione del pubblico presente. La formazione ha presentato brani originali e arrangiamenti, confermando la propria capacità di coinvolgere gli ascoltatori attraverso un approccio musicale ricco di tecnica e sensibilità.

Un viaggio tra virtuosismo, interplay ed eleganza espressiva in uno dei templi della musica live a Roma.Il nucleo del concerto è l’interazione tra le due chitarre, supportate dalla ritmica solida e creativa di Stefano Priori e Alessandro Marzi. Accanto a pietre miliari come ‘Round Midnight o.🔗 Leggi su Romatoday.it

Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro...

Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...

Trova facilmente notizie e video collegati.