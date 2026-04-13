Fiorentino Zeppetella Quartet

Il Fiorentino Zeppetella Quartet si è esibito in uno dei locali più noti della scena musicale romana, offrendo un concerto caratterizzato da virtuosismo e un'interazione tra i musicisti. La performance si è distinta per l'eleganza espressiva, attirando l'attenzione del pubblico presente. La formazione ha presentato brani originali e arrangiamenti, confermando la propria capacità di coinvolgere gli ascoltatori attraverso un approccio musicale ricco di tecnica e sensibilità.

Un viaggio tra virtuosismo, interplay ed eleganza espressiva in uno dei templi della musica live a Roma.Il nucleo del concerto è l’interazione tra le due chitarre, supportate dalla ritmica solida e creativa di Stefano Priori e Alessandro Marzi. Accanto a pietre miliari come ‘Round Midnight o.🔗 Leggi su Romatoday.it Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...