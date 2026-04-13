Nel prepartita di Fiorentina-Lazio, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la presenza di Malagò. Ha descritto questa figura come carismatica e capace di rappresentare con stile e idee innovative. La sfida si svolgerà allo stadio Franchi e l’intervento di Paratici si è concentrato sull’importanza di una leadership forte e riconoscibile nel mondo dello sport.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Paratici: «Malagò? Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove»

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