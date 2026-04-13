Martedì 16 aprile si gioca la partita tra Fiorentina e Lazio, con le formazioni ancora da definire e la trasmissione in tv che sarà annunciata prossimamente. La sfida arriva dopo la sconfitta per 3-0 subita dalla Fiorentina nell’andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace, gara che si è giocata giovedì 12 aprile. La squadra toscana si prepara a rispondere in casa, mentre il rebus Kean resta al centro dell’attenzione.

Firenze, 12 aprile 2026 – Dimenticare il Crystal Palace non è ancora possibile perché giovedì 16 aprile sarà a Firenze per il ritorno dei quarti di Conference League, ma almeno stendere un velo sulla gara di andata e sull’umiliante 3-0 per la Fiorentina è necessario. Con ormai pochissime possibilità di andare in semifinale di Conference League, la Fiorentina deve cercare di chiudere quanto prima il discorso salvezza. Stasera l’ostacolo Lazio è molto impegnativo, ma per i gigliati sarebbe preziosissimo riuscire a fare punti. Per quanto riguarda le scelte di Vanoli, il tecnico viola dovrebbe riavere a disposizione Kean, ma ancora è da vedere se sarà così e se partirà dalla panchina o meno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv. Il rebus Kean

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