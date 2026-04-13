Fiorentina-Lazio oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, lunedì 13 aprile, si disputa il match tra Fiorentina e Lazio nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. La partita inizia alle ore 20 e si svolge allo stadio della Fiorentina. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv e in streaming, con dettagli su orari e probabili formazioni già disponibili.

Oggi, lunedì 13 aprile, va in scena il posticipo della 32esima giornata di Serie A. In campo Fiorentina e Lazio, con fischio di inizio alle 20.45. Ad arbitrare l’incontro sarà Michael Fabbri di Ravenna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) La Fiorentina arriva alla partita di stasera dopo la batosta subita giovedì in Conference League in casa del Crystal Palace. I Viola devono concentrarsi sulla conquista di tre punti importantissimi per agguantare la tanto sospirata salvezza. Con 32 punti, gli uomini di Paolo Vanoli al momento sono sopra la zona retrocessione, ma hanno bisogno di mettere altro distacco tra sé e le posizioni più basse della classifica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina-Lazio oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Lazio-Sassuolo oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvLa 28ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Sassuolo, l’ultimo posticipo del weekend lungo che mette di fronte la squadra di Sarri ai neroverdi... Leggi anche: Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv