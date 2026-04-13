La Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Lazio, portando a otto i punti di vantaggio su Cremonese e Lecce, in una partita decisiva per la zona salvezza. La squadra toscana ha concluso il match con tre punti che rafforzano la posizione in classifica, mentre la Lazio ha subito la sconfitta senza segnare. La gara si è svolta in un clima di tensione e determinazione.

AGI - La Fiorentina conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza, battendo 1-0 la Lazio e portando a 8 i punti di vantaggio su Cremonese e Lecce. Decide Gosens al termine di una gara che ha visto gli ospiti sterili in zona offensiva e i toscani invece gagliardi e vogliosi di regalarsi una soddisfazione. Il copione della partita è chiaro fin dai primi minuti, i biancocelesti fanno la partita, con Sarri che presenta a sorpresa Cancellieri e il recuperato Zaccagni come esterni offensivi. I viola giocano di rimessa, con Vanoli che sceglie il 4-2-3-1 con Ndour e Mandragora a schermare la difesa, Fabbian trequartista e Fazzini al posto dello squalificato Gudmundsson.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fiorentina-Lazio 1-0, vittoria in chiave salvezza

Fiorentina, vittoria pesantissima: Gosens piega la Lazio e avvicina la salvezzaUna vittoria che pesa come un macigno, arrivata al termine di una battaglia vera, di quelle in cui conta più la sostanza della forma.

Termoli, vittoria chiave a Castelfidardo: 2-1 e salvezza sempre più vicina per i molisani.Il Termoli calcio ha conquistato una vittoria cruciale sul campo del Castelfidardo, imponendosi per 2-1 in una partita combattuta e ricca di emozioni.

Lazio-Fiorentina 2-2: gol e highlights | Serie A

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Vittoria pesantissima per la Fiorentina! Gosens stende la Lazio e porta i viola a +8 dalla zona retrocessione. Successo decisivo per la salvezza - facebook.com facebook

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