Fiorentina-Lazio 1-0 | il colpo di testa di Gosens vale il +8 sulla zona retrocessione

Nella sfida tra Fiorentina e Lazio, la squadra di casa si è imposta 1-0 grazie a un gol di testa segnato nel primo tempo. La rete ha permesso alla Fiorentina di allungare a otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La partita si è giocata allo stadio Franchi, con la squadra di casa che ha conquistato i tre punti dopo un primo tempo deciso da un colpo di testa.

Firenze 13 aprile 2026 - Un colpo di testa nel primo tempo vale gioco, partita e incontro al Franchi. Ci pensa Robin Gosens a regalare i tre punti alla Fiorentina nel posticipo del lunedì, con un'incornata perfetta a mettere la firma sull'1-0 della Viola ai danni della Lazio. Successo importantissimo per i toscani, che ora volano a +8 sulla zona retrocessione, tirando per la prima volta da inizio stagione un grandissimo sospiro di sollievo, anche se l'aritmetica certezza della salvezza ancora non c'è. Si ferma invece a quattro gare la lista di risultati utili consecutivi dei biancocelesti, i quali subiscono il loro decimo ko stagionale. Primo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lazio 1-0: il colpo di testa di Gosens vale il +8 sulla zona retrocessione DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, Gosens la sblocca di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia. La Fiorentina batte la Lazio e allontana l’incubo retrocessione: partita decisa dal gol di GosensLa Fiorentina con un gol di Gosens si porta a +8 dal terzultimo posto e allontana ulteriormente la retrocessione. Argomenti più discussi: Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Fiorentina-Lazio quote analisi 32ª giornata Serie A; Fiorentina - Lazio. Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: gol di Gosens. Approfondisci qui - facebook.com facebook De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens a mettere la firma sul tabellino #CorrieredelloSport x.com