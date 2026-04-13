La Fiorentina si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni nella rosa. Il tecnico Vincenzo Italiano si prepara per la partita contro il Lecce, in programma domenica alle 18 al Dall’Ara, con diversi giocatori indisponibili. La squadra dovrà riorganizzare il tridente per affrontare la sfida, considerando le assenze e la necessità di adattarsi alle condizioni attuali.

Il tecnico Vincenzo Italiano deve gestire un gruppo decimato in vista della sfida casalinga contro il Lecce, fissata per domenica alle 18 al Dall’Ara. La lista dei 22 convocati presenta diverse assenze pesanti che costringeranno la squadra a un massiccio turnover dopo l’impegno disputato in ambito europeo. Le scelte tattiche del mister rossoblù saranno condizionate da indisponibilità di primo piano. Dallinga e Skorupski non faranno parte del gruppo, così come Ferguson, impossibilitato a scendere in campo a causa di una squalifica. Un ulteriore colpo d’ala arriva dal reparto offensivo: Helland è stato costretto a rinunciare alla convocazione all’ultimo momento per via di una sindrome influenzale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina in crisi di rosa: Italiano deve riorganizzare il tridente

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