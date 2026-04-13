Fiorentina i convocati per la Lazio | la decisione su Kean c’è un rientro importante! La lista ufficiale di Vanoli

Stasera si gioca allo Stadio Artemio Franchi il match tra Fiorentina e Lazio, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. La società ha pubblicato la lista dei convocati, con alcune assenze e un ritorno importante tra i disponibili. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima dell'inizio della partita, mentre i tifosi aspettano di scoprire se ci saranno novità tra i titolari.

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