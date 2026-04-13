Fiorentina i convocati per la Lazio | Kean non recupera ed è out Rientra Solomon

La Fiorentina ha annunciato i 23 giocatori convocati per la partita contro la Lazio. Tra i presenti, torna a disposizione Solomon, mentre Kean resta assente a causa di un infortunio e non sarà convocato. La lista include anche altri giocatori scelti dall’allenatore in vista dell’incontro, che si svolgerà nelle prossime ore. Nessuna variazione rispetto alle precedenti convocazioni, con alcuni atleti che non figurano tra i presenti.

Archiviare il pesante ko rimediato nell'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace e ripartire subito in campionato. Questa la mission della Fiorentina, che in serata dovrà vedersela contro la Lazio di Sarri, reduce da quattro risultati utili consecutivi. Ventitré i giocatori convocati da Vanoli, che in vista del posticipo dovrà fare ancora una volta a meno di Kean. Alle prese con un dolore alla tibia che lo tormenta da settimane, il numero 9 viola resterà out. Non convocati a causa di problemi di natura muscolare anche Parisi, Fortini e Brescianini, oltre che il lungodegente Lamptey. A completare la lista dei grandi assenti, ci pensano Gudmundsson e Fagioli, entrambi squalificati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, i convocati per la Lazio: Kean non recupera ed è out. Rientra Solomon Fiorentina, convocati per la Lazio: Solomon c’è. Kean e Parisi noFIRENZE – Non ce l’ha fatta Moise Kean: il solito problema alla tibia lo ha tenuto fuori dall’elenco dei convocati per la partita di stasera, lunedì... Fiorentina: i convocati per la partita col Rakow. Ci sono Kean e Gosens. Manca ancora SolomonFIRENZE – Non c’è ancora, Manor Solomon, fra i convocati di Paolo Vanoli per la trasferta in Polonia, in vista della partita di ritorno, domani 19...