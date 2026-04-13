Fiorentina convocati per la Lazio | Solomon c’è Kean e Parisi no

Per la sfida contro la Lazio, la Fiorentina ha annunciato i convocati. Tra i giocatori presenti c’è Solomon, mentre Kean e Parisi non figurano nell’elenco a causa di problemi fisici. L’incontro è programmato per questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle 20.

FIRENZE – Non ce l’ha fatta Moise Kean: il solito problema alla tibia lo ha tenuto fuori dall’elenco dei convocati per la partita di stasera, lunedì 13 aprile 2026, alle 20.45, contro la Lazio. Fuori anche Brescianini (risentimento muscolare), Parisi (edema osseo al piede destro) e Fortini (sindrome retto adduttoria). PROBABILE FORMAZIONE – De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, convocati per la Lazio: Solomon c’è. Kean e Parisi no Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Solomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo... Fiorentina: Solomon pronto per la Lazio. Ancora in dubbio Kean e ParisiFIRENZE – La vittoria del Cagliari sulla Cremonese (1-0, gol decisivo di Sebastiano Esposito) è una buona notizia per la Fiorentina.