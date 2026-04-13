La Fiorentina si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida importante in classifica. La squadra toscana cerca punti utili per migliorare la propria posizione, con alcuni giocatori che sperano di riscattarsi dopo periodi di difficoltà. Sono state indicate le probabili formazioni e si analizzano le condizioni attuali dei singoli, considerando le ultime prestazioni e le eventuali assenze. La partita rappresenta un'occasione per la Viola di consolidare o migliorare il proprio cammino in campionato.

Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Padovano consiglia la Juventus: «La rosa attuale è qualitativamente mediocre. Non confermerei nessuno in attacco, farei carte false per questo acquisto» Napoli, i giornali non hanno dubbi: due bocciature pesanti dopo il pari col Parma! Ecco chi è stato scelto come MVP Capello scova il ‘problema’: «Il Milan ha subito il contraccolpo di essere uscito dalla lotta Scudetto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina a caccia di punti pesanti con la Lazio: probabili formazioni, momento e punto sui giocatori in cerca di riscatto. Dentro alla situazione della Viola

Fiorentina, la cura Paratici funziona: i segreti della rinascita e l’intesa con Vanoli. Dentro al momento della ViolaCalciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo.

Lazio-Genoa, probabili formazioni e dove vederla: Sarri cerca il rilancio, De Rossi a caccia di confermeLazio-Genoa apre ufficialmente il programma della giornata numero 23 del campionato di Serie A.