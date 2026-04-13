Nella prima puntata della settimana de La Pennicanza, trasmessa lunedì 13 aprile, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto lo spettacolo. Durante la trasmissione, è stato presente anche un personaggio fittizio, interpretato da Sinner, che ha parlato di questioni legate a Leclerc e Gregoraci. La puntata si è concentrata su vari aneddoti e discussioni tra gli ospiti, senza approfondimenti su fatti personali o dettagli legali.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la prima puntata della settimana de La Pennicanza, lunedì 13 aprile. E ovviamente non possono non parlare della vittoria di Sinner, tanto che a un certo punto il numero uno del tennis si è collegato (fintamente) in diretta e ha fatto importanti rivelazioni su Elisabetta Gregoraci e e Charles Leclerc. Ma a La Pennicanza è intervenuto anche Amadeus per parlare di Sanremo. Fiorello, satira sulle dichiarazioni di Trump. Una nuova settimana de La Pennicanza si apre con le dichiarazioni di Trump sul Papa: “È un debole, pessimo in politica estera”. Immediato il collegamento con un improbabile Papa Leone, tra rumori di stoviglie che si rompono: “Levate dai sette capitali l’ira, da oggi i peccati capitali saranno solo sei”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, parla (il finto) Sinner: rivelazioni su Leclerc e Gregoraci

Fiorello a La Pennicanza, nuove rivelazioni di Fabrizio CoronaFiorello e Fabrizio Biggio inarrestabili conducono la puntata di martedì 10 febbraio de La Pennicanza.

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