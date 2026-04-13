La nuova settimana di La Pennicanza condotta da Fiorello inizia con una rassegna dei principali avvenimenti di lunedì 13 aprile 2026, tra cui la vittoria di Jannik Sinner in un torneo internazionale e le dichiarazioni recenti di un ex presidente sugli interventi del Papa. La trasmissione si concentra su fatti di attualità, offrendo un quadro dei temi più discussi della giornata.

La nuova settimana de La Pennicanza di Fiorello si apre con i temi più caldi della giornata di lunedì 13 aprile 2026. Dalle dichiarazioni di Trump sul Papa alla vittoria di Sinner fino al nuovo format, ‘Festiv Al Bar’. La Pennicanza di Fiorello, la puntata di oggi 13 aprile 2026: Trump sul Papa: “Non è debole, fa la panca con 100 kg”. La puntata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, de La Pennicanza di Fiorello è iniziata con le dichiarazioni di Donald Trump sul Papa. Il Presidente degli Stati Uniti d’America parlando di Papa Leone XIV ha detto: “ è un debole, pessimo in politica estera “. Fiorello ha deciso di replicare collegandosi con un improbabile Papa Leone, tra rumori di stoviglie che si rompono.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fiorello a La Pennicanza: dalla vittoria di Jannik Sinner alle dichiarazioni di Trump sul Papa

Fiorello ricorda Lucio Dalla a La Pennicanza: omaggio musicale sulle note di “4 marzo 1943”La nuova puntata de La Pennicanza si apre con un momento speciale dedicato alla grande musica italiana.